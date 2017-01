Home

Vanaf 2011 zijn onze Instant Publishing (IPS) Enterprise Content Management activiteiten uitgebreid met App ontwikkeling. We noemen deze propositie: KillerApps. Mobiele ontwikkeling is volgens IPS het verlengstuk van internet technologie. Het domein www.killerapps.info is in 2004 geregistreerd (Apple iOS bestaat sinds 2007); geïnspireerd door het boek: Unleashing the KillerApp van Larry Downes en Chunka Mui uit 2000.

KillerApps zijn volgens de definitie van Downes en Mui wapens voor managers in de moderne digitale arena. KillerApps maken de organisatie wendbaar. KillerApps vertalen de digitale strategie in business cases die resultaat- en kwaliteitsverbetering, en marktdominantie leveren. De klant gebruikt de kracht van kant en klare internet producten of halffabricaten die, zorgvuldig gecombineerd met maatwerk, hun bedrijfsprocessen verbeteren.

Als onderdeel van de KillerApps filosofie heeft IPS met haar web ontwikkelteam het SaaS pakket “i-MaQ online productadvies” uitgebracht. KillerApps gelooft sterk in het “shift to mobile” paradigma. i-MaQ heeft een jQuery mobile façade.

Voor App development ontwerpt, ontwikkelt en adviseert KillerApps met haar 5 koppig team in: native iOS, Android-, Service2Media-, HTML5-, jQuery mobile development, webapps (PHP Symfony) en hybride platformen zoals PhoneGap en Appcellerator.